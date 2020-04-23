Coronavirüs'ten 117 can kaybı daha

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Veriler, corona salgınının kontrol altında olduğunu gösteriyor" dedi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Koca, son rakamları güncellenen grafikler eşliğinde verdi. 24 saatte 117 hastanın daha hayatını kaybettiğini belirten Koca, toplam vefat sayısının 2 bin 376'ya ulaştığını söyledi. Sağlık Bakanı, "Normalleşme sürecine geçmemiz, tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlı" dedi.

NTV 23.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 23.04.2020 - 10:03

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