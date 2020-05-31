Türkiye'de corona virüs: Son 24 saatte 26 can kaybı (30 Mayıs 2020)

Türkiye'de son 24 saatte 26 kişi daha corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı yeniden binin altına düştü. Türkiye'nin virüsle mücadelesinde geldiği noktayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

NTV 31.05.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 31.05.2020 - 09:59

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