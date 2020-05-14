Corona virüsten 24 saatte 58 can kaybı daha

Türkiye'de son 24 saatte corona virüs nedeniyle 58 kişi yaşamını yitirdi. 33 bin 332 test yapıldı, bin 639 yeni vaka tespit edildi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı da binin altına inerek 998 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın kontrol altında" dedi ama bir kez daha rehavete karşı uyardı, "Alışveriş kuyrukları, pazar kalabalıkları risktir" dedi.

NTV 14.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 14.05.2020 - 10:44

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