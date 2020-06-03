Corona virüsten can kaybı 4 bin 585 oldu

Son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 4 bin 585 oldu. 786 yeni vaka tespit edilirken, 974 kişi taburcu edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs salgınına yönelik son verileri açıkladı.
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NTV 03.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 03.06.2020 - 10:51
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