Corona virüsten can kaybı 4 bin 585 oldu

Son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 4 bin 585 oldu. 786 yeni vaka tespit edilirken, 974 kişi taburcu edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs salgınına yönelik son verileri açıkladı.

NTV 03.06.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 03.06.2020 - 10:51

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