Corona virüsten can kaybı 5 bini aştı

Corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini aştı. Bir gün içerisinde bin 268 yeni vaka tespit edilirken, iyileşen sayısı bin 315 oldu. Corona virüs salgınına ilişkin son verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
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NTV 24.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 24.06.2020 - 09:32
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