Coronavirüsten ölen hastanın yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Diyarbakır'da evinde coronavirüs tedavisi gören Nafiye Aydın, durumu ağırlaşınca yakınlarının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Aydın, kurtarılamadı. Aydın'ın öldüğü haberini alan yakınları, önce sağlık çalışanlarına ardından İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerine saldırdı. Gruptaki G.T. ve C.B. gözaltına alındı.

NTV 23.07.2021 - 15:13 | Son Güncelleme : 23.07.2021 - 15:26

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