Covid-19'dan son 24 saatte 19 can kaybı

Vaka sayısında hareketlilik, yoğun bakımdaki hasta sayısında artış var. Salgınla mücadeledeki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. 19 can kaybı,  989 yeni vaka var. Sağlık Bakanı bir kez daha tedbirlere uyalım çağrısı yaptı, "Tedbir azalırsa tehdit artacaktır" dedi.

NTV 09.06.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 09.06.2020 - 09:30

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