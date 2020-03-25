Corona'yı yenen Türk anlattı: Yüksek ateşle başladı, 4 gün boyunca ateşim düşmedi

Corona virüs nedeniyle can kayıpları dramatik bir noktaya ulaştı ama hastalığı yenenler de bir o kadar fazla. Hastalığı atlatanlar, mücadelelerini anlattı. İngiltere'de yaşayan Rüçhan Selim, NTV yayınında evdeki tedavi süreciyle ilgili bilgi verdi.

NTV 25.03.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 25.03.2020 - 10:43

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