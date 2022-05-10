Çorum'da sahipsiz köpekten kaçarken yere düşen çocuk yaralandı
Çorum'da başıboş köpeklerden kaçmaya çalışan 8'inci sınıf öğrencisi Metehan Üresin(14), dengesini kaybedince refüje takılıp sert şekilde zemine düştü. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Üresin'in düşmeye bağlı dalağının parçalandığı belirlendi. Operasyon sonrası yoğun bakımdaki tedavisi süren Üresin'in hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.
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DHA 10.05.2022 - 10:24| Son Güncelleme : 10.05.2022 - 11:45
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