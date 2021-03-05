Cougar helikopter kazaları

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, dün 11 askerin şehit olduğu kaza, Cougar tipi helikopterlerin karıştığı ilk kaza değil. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine 1996 yılında giren Cougar tipi helikopter son olayla birlikte üç kez düştü. Helikoptere bir kez de füzeli saldırı düzenlendi. 4 olayda 39 şehit verildi.
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NTV 05.03.2021 - 11:40| Son Güncelleme : 05.03.2021 - 11:42
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