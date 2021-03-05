Cougar tipi helikopter neden düştü?

Bitlis Tatvan'da düşen ve 11 askerin şehit 2 askerin de yaralanmasına neden olan askeri helikopter Fransız-Alman ortak tasarımı bir Cougar. Yıllarca bu helikopterlerle uçuş yapan Pilot Mehmet Akif Güngören helikopterin zorlu hava şartlarındaki performansını ve pilotların sorun esnasındaki prosedürlerini NTV'ye anlattı. Haber: Ahmet Örsoğlu

NTV 05.03.2021 - 11:43 | Son Güncelleme : 05.03.2021 - 11:52

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