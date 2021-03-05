Cougar tipi helikopter neden düştü?

Bitlis Tatvan'da düşen ve 11 askerin şehit 2 askerin de yaralanmasına neden olan askeri helikopter Fransız-Alman ortak tasarımı bir Cougar. Yıllarca bu helikopterlerle uçuş yapan Pilot Mehmet Akif Güngören helikopterin zorlu hava şartlarındaki performansını ve pilotların sorun esnasındaki prosedürlerini NTV'ye anlattı. Haber: Ahmet Örsoğlu
Abone ol
Paylaş
NTV 05.03.2021 - 11:43| Son Güncelleme : 05.03.2021 - 11:52
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.