Covid-19 hastası Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla süreci NTV'ye anlattı

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye gönderildi. Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla, uçak Türkiye yolundayken son durumu NTV'ye anlattı.

NTV Haber 26.04.2020 - 13:29 | Son Güncelleme : 26.04.2020 - 13:51

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