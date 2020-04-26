Covid-19 hastası Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla süreci NTV'ye anlattı
İsveç'in Malmö kentinde yeni tip corona virüs(Covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye gönderildi. Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla, uçak Türkiye yolundayken son durumu NTV'ye anlattı.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 26.04.2020 - 13:29| Son Güncelleme : 26.04.2020 - 13:51
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.