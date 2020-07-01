Covid testi bahanesiyle köpeği kaçırdılar

Bursa'da iki taraf arasında yaşanan iş anlaşmazlığının ardından davalılardan biri, diğerinin evine kalabalık bir grupla girerek köpeğini çaldı. İçeri girmeden önce de ev sahibini "Corona virüs testi yapacağız" diyerek ikna etti. Yaşananlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
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NTV Haber 01.07.2020 - 15:14| Son Güncelleme : 01.07.2020 - 15:15
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