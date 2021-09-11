Covidli hasta: ''Ben istediğim yere çıkarım''

Karabük otobüs terminalinde bulunan taksi durağından Sudenur A. ve Yasin D. taksiye bindi. İstedikleri adrese geldiklerinde taksimetrenin yazdığı ücrete tepki gösteren gençler, şoför ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksi sürücüsü durumu polise bildirdi. Polis ekipleri Yasin D.yi gözaltına alırken, Sudenur A. ise, "coronayım yaklaşmayın" diye bağırdı. Yapılan HES kodu sorgusunda genç kızın pozitif olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi geldi. Karantina tedbirlerine uymamaktan polis ekiplerince tutanak tutulan genç kız, ambulansla evine götürüldü.

NTV 11.09.2021 - 10:15 | Son Güncelleme : 11.09.2021 - 10:34

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