Çukurova Üniversitesi, corona virüse alternatif tedavi etkeni geliştirdi

Çukurova Üniversitesi'nden bilim insanları corona virüs tedavisinde alternatif olabilecek bir etken madde geliştirdi. Etken madde sayesinde virüsün çoğalması laboratuvar ortamında durduruldu. Uzmanlar virüsün üremesini engelledi. Testler bir sonraki aşamada hayvanlar üzerinde devam edecek.

NTV 17.04.2020 - 14:18 | Son Güncelleme : 17.04.2020 - 14:32

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