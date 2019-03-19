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Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inceledi
19.03.2019 - 10:31

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı dolayısıyla Çanakkale'de bulunan Erdoğan, inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı, yetkililerden yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. 1915 Çanakkale Köprüsü", 2023 metre ile dünyanın en uzun aralıklı köprüsü olma ünvanı taşıyacak. Köprü, Çanakkale Savaşları ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel bir tasarımla yapılacak.
Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe Otoyolu Projesi içinde yer alan köprü 10 milyar 324 milyon liraya mal olacak.

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