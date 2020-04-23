Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan'da çocuklarla buluştu

23 Nisan coşkusu gece saatlerinde de devam etti. Corona virüs tedbirleri nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkamadı, ancak balkonlardan hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi, ışık ve ses gösterileri yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstiklal Marşı’nı çocuklarla beraber söyledi.

NTV Haber 23.04.2020 - 23:06 | Son Güncelleme : 24.04.2020 - 10:35

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