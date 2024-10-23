Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 şehidimiz, 14 yaralımız var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile Kazanda bir araya geldi. Erdoğan, burada yapmış olduğu konuşmada, TUSAŞa terör saldırısıyla ilgili 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum açıklaması yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Ankara’da düzenlenen terör saldırısını kınayarak, baş sağlığı diledi.
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