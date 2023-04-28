Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yılda 286 milyon lira tasarruf sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Köprü sayesinde yılda 286 milyon liralık tasarruf edileceğini söyleyen Erdoğan, projenin maliyetini 2 milyar 340 milyon lira olacak açıkladı.

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