Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşmasını değerlendirdi: "Bahçeli’nin adımı çok önemli"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni yasama yılı açılışında DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşmasının anlamlı olduğunu söyledi. “Bu adımları atanların sayısı çoğaldıkça inşallah yeni Anayasa konusunda toplumsal mutabakatın tabanını genişletebiliriz.” diyen Erdoğan, “Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya her zaman varız.” şeklinde konuştu. Son günlerde artan şiddet olaylarına da değinen Erdoğan, cezasızlık algısına izin vermeyeceklerini ifade etti. Cezaların ıslah edici ve caydırıcı olması adına sorunlu alanlara neşter vuracaklarını anlatan Erdoğan, yeni infaz sisteminde suça meyilli kişilerin tutuklu yargılanmasının esas olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partide ve kabinede değişim olabileceği mesajını da verdi. Ziyareti takip eden NTV ekibinden Burcu Kaya, canlı yayında ayrıntıları aktardı.
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