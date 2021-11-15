Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart'tan önce olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale programında gençlerle bir araya geldi. Gençlere güvendiğini söyleyen Erdoğan, muhalefetin gençlere yönelik söylemlerini inandırıcı bulmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı, Çanakkale Köprüsü'nün açılışının da 18 Mart 2022'den öne çekilebileceğini söyledi.

Haberler - NTV Haber 15.11.2021 - 00:34 | Son Güncelleme : 15.11.2021 - 00:40

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