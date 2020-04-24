Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla İstiklal Marşı söyledi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Corona virüs tedbirleri nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkamadı, ancak balkonlardan hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi, ışık ve ses gösterileri yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstiklal Marşı'nı çocuklarla beraber söyledi.

NTV 24.04.2020 - 09:59 | Son Güncelleme : 24.04.2020 - 10:33

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