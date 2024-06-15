Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak asla duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz
İspanya ve İtalya'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin siyasetteki yumuşamaya ilişkin yaptığı açıklamalar hakkında, "Sayın Devlet Bey’in yapmış olduğu açıklama bir devlet adamı yaklaşımıyla, sakin, herhangi bir tartışmaya fırsat vermeden yapılmıştır. Konuyu bu şekilde kapatmış olması, bence gayet isabetlidir." dedi. Cumhur İttifakı olarak duruşlarından taviz vermeyeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iade-i ziyaretin ardından CHP’den gelen açıklamalara tepki gösterdi. Erdoğan, "Biz iade-i ziyareti yapmak suretiyle siyasete bir yumuşama, bir kibarlık getirelim dedik. Ama bu kibarlıktan anlamayanlar İstanbul'da basın toplantısı yaptılar ve orada belli ki birilerinin etkisi altında kaldılar. Demek ki bazı yerlerden onay aldılar." dedi. Ziyareti takip eden gazeteciler arasındaki NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarını aktardı.
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