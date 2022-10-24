Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençler sandıkta ders verecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da "İlk Oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye" isimli programa katıldı. Gençlerle buluşmasında 2023 seçimlerine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, "Birileri diyor ki AK Parti'nin gençliği yok, gençlik burada. Bu gençler önümüzdeki haziranda sandıklarda o birilerine gereken dersi verecek" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da ABD ziyareti ve başörtüsü meselesi üzerinden eleştirdi.
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