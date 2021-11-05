Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı

İstanbul'da Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış öncesi Ümraniye'de gençlerle basketbol oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Gençlerle paslaşan, basket atan Erdoğan keyifli vakit geçirdi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 05.11.2021 - 15:11 | Son Güncelleme : 05.11.2021 - 15:22

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