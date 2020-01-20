Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in metinlere imza atmaması manidar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Konferansı'na katılmak üzere gittiği Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarını NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri aktardı.

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