Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in metinlere imza atmaması manidar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Konferansı'na katılmak üzere gittiği Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarını NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri aktardı.
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