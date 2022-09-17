Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistanda yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak üzere ABDnin New York kentine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret önesinde Özbekistanda gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, Cumhurbaşkanı Erdoğanın verdiği mesajları aktardı.
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