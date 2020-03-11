Cumhurbaşkanı Erdoğan için termal kameralı yöntem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan corona virüs önlemleri kapsamında bir süredir tokalaşmıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinde yeni bir önlem daha alındı. Özel bir termal kamerayla bir ekip, Erdoğan'nın etrafındaki kalabalığı izleyecek. Ayrıntıları NTV ekibinden Serkan Kaya aktardı.

NTV 11.03.2020 - 14:01 | Son Güncelleme : 11.03.2020 - 16:03

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER