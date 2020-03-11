Cumhurbaşkanı Erdoğan için termal kameralı yöntem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan corona virüs önlemleri kapsamında bir süredir tokalaşmıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinde yeni bir önlem daha alındı. Özel bir termal kamerayla bir ekip, Erdoğan'nın etrafındaki kalabalığı izleyecek. Ayrıntıları NTV ekibinden Serkan Kaya aktardı.
Abone ol
Paylaş
NTV 11.03.2020 - 14:01| Son Güncelleme : 11.03.2020 - 16:03
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.