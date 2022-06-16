Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Türk-İş Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, güzel bir görüşme olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili çalışma yapıldığını önümüzdeki günlerde de ilgili çalışmayı kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade ettiğini söyledi.
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NTV Haber 16.06.2022 - 21:06| Son Güncelleme : 16.06.2022 - 21:14
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