Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul muradına kavuşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin aralarında İstanbul'un da olduğu 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı. Konuşmasında ''İstanbul muradına kavuşacak'' ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayının Murat Kurum olduğunu duyurdu.

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