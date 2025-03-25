Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki iftarın ardından Söğütözü'ndeki bir kafeye uğradı. Burada vatandaşlar ve kafe çalışanlarıyla sohbet eden Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve çocuklara oyuncak hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kafe ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de eşlik etti.
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