Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Türkiye'de doğalgaz merkezi" önerisi, Yunanistan ile Ege adaları gerilimi, ekonomideki gelişmeler, iç siyasetteki tartışmalar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. O gazeteciler arasında NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri vardı.

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