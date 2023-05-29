Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanan sadece biz değiliz, kazanan Türkiye'dir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferinin ardından İlk konuşmasını İstanbul'da yaptı sonrasında Ankara'ya gitti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kendisini bekleyen yüzbinlerce kişiye seslendi. Seçimde yapılan tartışmaların geride kaldığını, kimseye kırgın ve üzgün olmadıklarını vurguladı. Kazananın Türkiye olduğunu, 85 milyon olduğunu bir kez daha yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesinden ekonomiye ve sığınmacılara kadar birçok başlıkta dikkat çeken mesajları da vardı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.