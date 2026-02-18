Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komisyon Raporu sürece ivme kazandıracak

18.02.2026 15:12

NTV - Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan raporun Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilmesini değerlendirdi. Erdoğan, tarihi bir adım attıklarını belirtip "Komisyonumuz raporuyla sürece ivme kazandıracak bir perspektif ortaya koymuştur." dedi.