Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs İsrail'e verilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine yönelik planını eleştirdi. "Kudüs’ün İsrail’e verilme planı asla kabul edilemez" diyen Erdoğan, açıklanan plan için "yeni oldubittiler oluşturma gayreti" ve "barışa, çözüme hizmet etmeyecek" ifadelerini de kullandı. NTV ekibinden Deniz Kilislioğlu, Erdoğan'ın açıklamalarını geziyi NTV adına takip eden Seda Öğretir'e sordu. İşte ayrıntılar...
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