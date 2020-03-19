Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS ertelenebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın uyarısı yaptı, "En çok hassasiyet göstermemiz gereken husus, insanlarla mesafemize dikkat göstermek" dedi. Cumhurbaşkanı, Haziran ayında yapılması planlanan, lise ve üniversite sınavlarının da ertelenebileceğini açıkladı.
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NTV 19.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 19.03.2020 - 10:02
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