Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Erdoğan, giyim tarzı nedeniyle sosyal medyadan hakarete maruz kalan Güneş'i AK Parti Grup Toplantısına davet etti.



AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sırasında gerçekleşen görüşmede, Zeynep Güneş Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sivil anayasa talebinde bulundu.



Erdoğan, toplantı devam ederken yaptığı telefon görüşmesinde, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. Baksana ne diyor? 'Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden' diyor. Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı."



Görüşmeye ilişkin anları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar sosyal medyadan paylaştı.