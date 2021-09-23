Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülteciler nereye gidecek, bu bedeli ABD ödemeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta açılışını yaptığı Türkevi binasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları aktardı.

NTV 23.09.2021 - 18:03 | Son Güncelleme : 23.09.2021 - 18:34

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