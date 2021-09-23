Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülteciler nereye gidecek, bu bedeli ABD ödemeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta açılışını yaptığı Türkevi binasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları aktardı.
Abone ol
Paylaş
NTV 23.09.2021 - 18:03| Son Güncelleme : 23.09.2021 - 18:34
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.