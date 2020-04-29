Cumhurbaşkanı Erdoğan: Neticeye yaklaşıyoruz. Bir müddet daha dişimizi sıkacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin virüsle mücadelesine ilişkin olumlu mesajlar verdi, 'Neticeye yaklaşıyoruz' dedi. Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti MYK toplantısında konuştu, ''Bir müddet daha dişimizi sıkacağız, güzel günlere de kavuşacağız" ifadelerini kullandı.
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NTV 29.04.2020 - 09:07| Son Güncelleme : 29.04.2020 - 09:27
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