Cumhurbaşkanı Erdoğan NTV'de soruları yanıtlayacak
Ekonomide yeni dönem başladı. Yeni program verilere nasıl yansıdı? Kur korumalı Türk Lirası mevduatı beklenen sonucu verdi mi? Ekonomide yeni önlemler gündemde mi? 2023 seçimlerine AK Parti hangi stratejiyle hazılanıyor? Rusya-Ukrayna hattında yükselen tansiyon bölgeyi nasıl etkileyecek? Türkiye arabulucu olacak mı? 2022’de Türkiye’nin dış politikadaki öncelikleri neler olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV özel yayınında Seda Öğretir, Nazlı Çelik, Ahmed Arpat ve Hasan Basri Yalçın'ın sorularını yanıtlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özel röportaj bu akşam saat 22.00’de NTV’de.
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