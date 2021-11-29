Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlik meslek kanunu çalışmaları son safhada
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Engelleri Birlikte Aştık - İzmir Buluşması” programına katıldı. Engelli vatandaşların sorunlarını dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan programda söylenen şarkılara da eşlik etti. Cumhurbaşkanı bir soru üzerine, öğretmenlere yönelik kapsamlı ve bütüncül meslek kanunu konusunda yapılan çalışmaların son safhaya geldiğini söyledi.
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NTV Haber 29.11.2021 - 01:05| Son Güncelleme : 29.11.2021 - 01:10
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