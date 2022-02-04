Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin-Zelenski görüşmesi yeni oluşuma fırsat verir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batılı ülkelerle Rusya arasında Ukrayna geriliminin giderek tırmandığı bir dönemde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dün kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye'nin krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi. Zelenski ise "Savaşı bitirme yolunda, Ukrayna-Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi. Erdoğan, ziyaret sonrası yurda dönüşte de uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uçakta yer alan NTV Diplomasi Muhabiri Deniz Kilislioğlu, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını aktardı.
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