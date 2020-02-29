Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'e ''Bizi rejimle baş başa bırakın'' dedim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de Suriye rejim güçlerinin saldırısında 34 askerin şehit olmasının ardından ardından ilk kez konuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump eleştirilerinin hedefindeydi. Sözlerini tutmadılar dedi. Suriye'deki terör örgütlerinin asıl hedefinin Türkiye olduğuna dikkat çekti, mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
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NTV 29.02.2020 - 13:17| Son Güncelleme : 29.02.2020 - 14:13
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