Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve Macron'la görüştü
Türkiye'nin rejim unsurlarının, Soçi mutabakatında belirlenen noktalara çekilmesi için verdiği süre dün gece yarısı doldu. Sürenin dolmasına kısa bir sürekala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü telefon diplomasisi de hızlandı. Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'le İdlib'deki son durumu değerlendirdi.
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NTV 01.03.2020 - 12:14| Son Güncelleme : 01.03.2020 - 12:35
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