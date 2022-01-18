Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gerçekçi yaklaşım olmaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyaretini tamamlayarak yurda döndü. Cumhurbaşkanı'nın ziyaretini takip eden gazetecilerden NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, canlı yayında Erdoğan'ın açıklamalarını aktardı.
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