Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlığı hakkında bilgi verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Kahramanmaraş’taki programına telefonla bağlanarak, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Evde istirahate alışkın olmadığını söyleyen Erdoğan, doktorların ‘‘Hastalık uzun sürmez’’ dediğini de paylaştı.
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