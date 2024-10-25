Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA EXPO'da şehitlerin anısına hazırlanan bölümü ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nda stantları gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TUSAŞ'da şehit olan şehitlerin anısına hazırlanan bölümü ziyaret etti.
Programda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da yer aldı.
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