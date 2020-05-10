Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın hastaneleri sağlık turizmi için de kullanılacak

İstanbul Havalimanı'nı Gayrettepe'ye bağlayan metro projesinde ışık göründü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tamamlanan tünelin açılışına videokonferansla katıldı. Erdoğan, törendeki konuşmasında Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'ye yapılan salgın hastanelerine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Erdoğan, bu iki hastanenin konumları dolayısıyla sağlık turizmi için de kullanılacağını söyledi.

NTV 10.05.2020 - 16:00 | Son Güncelleme : 10.05.2020 - 16:18

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