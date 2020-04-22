Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın yatay seyre geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Virüs salgını yatay seyre geçmeye başladı" dedi. Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı öncesi konuşan Erdoğan normalleşme mesajını da tekrarladı, Ramazan Bayramı sonrasını işaret etti.

NTV 22.04.2020 - 09:37 | Son Güncelleme : 22.04.2020 - 11:17

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER