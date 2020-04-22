Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın yatay seyre geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Virüs salgını yatay seyre geçmeye başladı" dedi. Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı öncesi konuşan Erdoğan normalleşme mesajını da tekrarladı, Ramazan Bayramı sonrasını işaret etti.
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NTV 22.04.2020 - 09:37| Son Güncelleme : 22.04.2020 - 11:17
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