Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında mevzi kaybettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde corona virüs salgınında yaşanan vaka ve vefat sayılarındaki artışı değerlendirdi. "Son rakamlar salgınla mücadelede mevzi kaybettiğimizi gösteriyor" dedi. Kars Barajı ile İstanbul'da hastane açılışında konuşan Erdoğan, bir kez daha maske, mesafe ve temizlik uyarıları yaptı.
Abone ol
Paylaş
NTV 21.06.2020 - 11:16| Son Güncelleme : 21.06.2020 - 11:50
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.