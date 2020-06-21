Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında mevzi kaybettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde corona virüs salgınında yaşanan vaka ve vefat sayılarındaki artışı değerlendirdi. "Son rakamlar salgınla mücadelede mevzi kaybettiğimizi gösteriyor" dedi. Kars Barajı ile İstanbul'da hastane açılışında konuşan Erdoğan, bir kez daha maske, mesafe ve temizlik uyarıları yaptı.

NTV 21.06.2020 - 11:16 | Son Güncelleme : 21.06.2020 - 11:50

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